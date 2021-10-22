22-23 октября в Брянской области будут ловить любителей опасного обгона

Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный обгон» проведут в Брянской области 22-23 октября. Автоинспекторы будут ловить любителей обгона, сообщают в УГИБДД по региону.

- Дорожные полицейские будут выявлять и пресекать правонарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения, а также нарушением правил обгона, - уточняют в Госавтоинспекции.

Для большей эффективности в работе задействуют так называемые «скрытые» патрули.

О грубых нарушениях Правил дорожного движения, в том числе пьяном вождении, сообщать следует ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону +7 (4832) 74-36-84.

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