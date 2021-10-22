В четверг, 21 октября, авиарейс «Сочи-Брянск» совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону. До конечной точки пассажиры добрались с опозданием в три часа, сообщают в Telegram Aviaincident.

Судя по онлайн-табло «Азимута», рейс А4543 вылетел из Сочи в 13.54. В 15.10 лайнер экстренно приземлился в Ростове-на-Дону.

По информации канала, над Ростовской областью в эшелоне на высоте более десяти километров у лайнера произошел несанкционированный выпуск шасси. О неполадке пилоты сообщили диспетчерам и запросили снижение. В итоге самолет приземлился в аэропорту «Платов».

Улететь в Брянск пассажиры упомянутого рейса смогли на запасном воздушном судне вечером.

Как стало известно «КП», в Брянск пассажиры рейса А4543 добрались в 19.00.

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