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Происшествия22 октября 2021 15:41

Появилось фото задержания стрелявшего в полицейского в Белых Берегах

Снимок опубликовали в местном паблике
Анна ЛЕВКИНА
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Подозреваемого в покушении на убийство полицейского задержали под Карачевом.

Подозреваемого в покушении на убийство полицейского задержали под Карачевом.

В соцсетях опубликовали фотографию задержания 67-летнего Валентина Цуканова, которого подозревают в покушении на убийство участкового в поселке Белые Берега Фокинского района Брянска 20 октября.

Снимок разместили в онлайн-сообществе «Белые Берега» социальной сети «ВКонтакте» около 14.40 в пятницу, 22 октября.

По предварительной информации, нападавший скрывался в окрестностях Карачевского района. Сейчас его транспортируют к следователям, для допроса.

Громкое ЧП произошло в Белых Берегах около 19.00 20 октября. У 42-го дома по улице Кирова в участкового трижды выстрелил местный житель. Пострадавшего увезли на «скорой» в больницу, а нападавший скрылся. На его поиски потребовалось около двух суток. Искали на территории всей Брянской области, в том числе в лесу. Дело в том, что Цуканов – заядлый охотник.

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