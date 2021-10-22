Упавшее дерево перегородило дорогу к брянской школе №60

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".
В окрестностях школы №60 города Брянска частично обрушилось дерево. Тем самым оказался перегорожен путь, ведущий к образовательному учреждению. Информацию об этом в пятницу, 22 октября, разместили в социальных сетях очевидцы.
60-я школа расположена по улице Костычева в Советском районе.
Автор тревожного поста опубликовала снимок с места ЧП. Видно, что внушительных размеров ветка упала на пешеходную дорожку, которая прилегает к детсаду. Он расположен по соседству со школой.
«По этой дороге ходят дети в школу. Обратите внимание!», - пишет автор поста.
Случай активно обсуждают пользователи в комментариях.
«Там еще темень по вечерам - ни одного фонаря!!!», - добавляет местная жительница Марина Антонова.
Напомним, 22 октября на территории Брянской области действует оперативное предупреждение по порывистому ветру. Согласно прогнозу синоптиков, его максимальная скорость может достигать 19 метров в секунду. Как следствие – обрывы линий передач, падения аварийных деревьев и слабоукрепленных конструкций.
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