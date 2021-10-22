В Брянске экс-председатель садового общества незаконно продала 15 соток

В Брянске бывшего председателя садово-дачного товарищества уличили в крупном мошенничестве. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Брянске бывшего председателя садово-дачного товарищества уличили в крупном мошенничестве. Женщина нелегально продала кусок земли и заработала на этом полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону 22 октября.

Фигурантке – 34 года.

– По версии следствия, женщина путем обмана совершила сделку по продаже земельного участка площадью 15 соток, – рассказывают в Следственном комитете. – Ущерб от ее действий составил полмиллиона рублей. Полученными деньгами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела продолжают. Экс-председателю садового общества грозит до шести лет колонии.

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