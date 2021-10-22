В Брянской области установили новый рекорд по смертям от коронавируса

Еще 16 человек умерли от коронавирусной инфекции в Брянской области. Новые смерти подтвердили накануне - сообщает региональный оперативной штаб утром в пятницу, 22 октября. Это абсолютный рекорд за всю пандемию.

Всех умерших от «Ковид-19» теперь 1720.

Процент смертности на 22-е число в Брянской области равен 2,38.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса составляет 72194. 65528 пациентов – или 90,8 процента – уже поправились.

За последние 24 часа в государственных лабораториях региона выполнили 6268 ПЦР-тестов.

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