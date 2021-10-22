В Брянске на Орловской с жильцов многоэтажки брали двойную плату за домофон

С жильцов многоэтажного жилого дома в Бежицком районе Брянска незаконно требовали двойную плату за домофон. Несмотря на смену обслуживающей компании, счета приходили и от старой фирмы, и от новой. В ситуации разбиралась прокуратура.

Инцидент произошел в многоэтажке на Орловской.

Прокурорская проверка установила, что собственники жилья коллективным решением сменили компанию, которая занималась техническим обслуживанием и ремонтом домофонной системы. Об этом оповестили ООО «Цифрал-Сервис».

- В организацию направили уведомление о необходимости прекращения начисления жильцам дома платы за услуги по техобслуживанию домофона, - рассказывают в пресс-службе облпрокуратуры. - Однако жильцам продолжали поступать квитанции.

В итоге к ответственности привлекли руководителя ООО «Цифрал-Сервис». В его адрес направили представление об устранении нарушения.

- На данный момент необоснованные начисления прекращены, организацией принимаются меры по возврату жителям дома денежных средств, - добавляют в надзорном ведомстве.

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