В 2021 году из регионального бюджета направили 50,3 миллиона рублей на покупку жилья для детей-сирот. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске трое детей-сирот получили ключи от новых квартир. Их приобрели в новом многоквартирном доме в Бежицком районе, уже с социальной отделкой, кухня оборудована плитой, раковиной, все необходимое есть и в санузле. Новоселье справят24-летняя Екатерина Голуцукова, 30-летний Виталий Межецкий и 24-летняя Юлия Савлуцкая, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Заезжать в жилье можно уже сейчас.

В 2021 году в рамках государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» из регионального бюджета направили 50,3 миллиона рублей на покупку жилья для детей-сирот. Из них на 45,2 миллиона рублей раньше купили 30 квартир, которые передали новоселам еще в июле. В октябре на оставшуюся сумму приобрели еще три квартиры.

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