В Брянске на модернизацию столовых в 2021 году выделили 12,5 млн рублей

В Брянске на модернизацию столовых в 41 школе в этом году из бюджета выделили 12,5 миллиона рублей. С 1 января до сегодняшнего дня на питание школьников направили 215,6 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В них меняли вышедшее из строя холодильное оборудование, приобретали плиты, пекарские шкафы, ремонтировали помещения.

В школах Брянска в общей сложности обучаются 53 576 детей. Из них 23 499 — учащиеся 1–4 классов.

- Для частичной компенсации расходов стоимости питания учащихся 5-11 классов из городского бюджета выделяют 52 рубля в день на одного учащегося с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, - говорят в мэрии. - 27 рублей в день на одного учащегося из малообеспеченных и многодетных семей, 7 рублей в день учащимся без льгот.

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