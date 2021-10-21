В ФГБУ «Брянская МВЛ» состоялось обучение по теме: «Лабораторные исследования качества зерна, масличных культур и продуктов их переработки»

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

На базе учебного центра учреждения с 18 по 20 октября 2021 года специалисты сельскохозяйственного предприятия Смоленской области ООО «Агритек» прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации.

В ходе обучения преподавателями учебного центра был освещен ряд актуальных для слушателей вопросов, среди которых:

— нормативно-правовая документация в области исследования качества зерна, масличных культур и продуктов их переработки;

— определение влажности зерна, масличных культур и продуктов их переработки;

— определение органолептических показателей зерна, масличных культур, а также натуры и стекловидности зерна;

— определение зараженности зерна вредителями хлебных запасов и др.

По завершению обучения была проведена итоговая аттестация, по результатам которой слушатели получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.