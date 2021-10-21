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Общество21 октября 2021 16:04

Сотрудницу брянского банка на шесть лет отправили в колонию за хищение денег

После апелляционной жалобы суд смягчил приговор
Надежда ПЕТРУНИНА
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Женщина похитила больше 14 миллионов рублей.

Женщина похитила больше 14 миллионов рублей.

Сотрудницу брянского банка на шесть лет и девять месяцев отправили в колонию за хищение денег. С 2015 по 2017 годы женщина осуществила неправомерный доступ к компьютерной информации банка. Воспользовавшись сведениями, являющимися банковской тайной, она похитила больше более 14 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

На банковского работника завели и расследовали уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

- В апреле суд признал женщину виновной, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Ее приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ее оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Но в октябре судебная коллегия Брянского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу, смягчила приговор Советского районного суда Брянска, назначив наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет девять месяцев с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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