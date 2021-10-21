В Брянске увековечат память кавалера ордена Славы Виктора Якимкина

В Брянске увековечат память полного кавалера ордена Славы Виктора Якимкина. Предполагают, что мемориальную доску с именем нашего земляка установят на здании жилого дома №28 по улице 3-го июля в Советском районе Брянска. Проект Решения вынесли на заседание Малого Совета, сообщают в пресс-службе брянского Городского Совета.

Эту инициативу выдвинули коллектив и ветераны завода «Брянский арсенал».

Виктор Григорьевич родился в Брянске 1 мая 1922 года. В армию его призвали в августе 1941 года. Воевал на Брянском, 1-м, 2-м и 3-м Белорусских фронтах. Его наградили орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями, в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги», является полным кавалером ордена Славы.

В декабре 1945 года Якимкина демобилизовали. Он вернулся в родной город. Работал слесарем на заводе Брянский арсенал. Виктор Григорьевич трагически погиб 25 сентября 1948 года.

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