Исследования по выявлению фальсификации мясной продукции. Некоторые итоги за 9 месяцев 2021 года

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Нередко производители готовой мясной продукции используют растительные добавки, заменяют один вид сырья на другой, скрывая данную информацию от потребителя. Кроме того, в последнее время становится все более актуальной проблема ложной или вводящей в заблуждение маркировки пищевых продуктов. Выявить такого рода фальсификацию можно лишь лабораторным путем.

Яркий тому пример – соя. Её использование в качестве растительной белковой добавки является одним из наиболее распространенных способов уменьшения затрат при производстве мясной продукции. За 9 месяцев 2021 года специалистами ФГБУ «Брянская МВЛ» проведено около 250 исследований мясной продукции на наличие в ней сои. Данный компонент обнаружен в 7 образцах. Помимо сои в готовой мясной продукции в 34 случаях были выявлены виды мясного сырья, не заявленные в составе продукта.

В число исследований по выявлению фальсификации мясной продукции также входит идентификация состава мясопродуктов: выявление крахмалосодержащих, растительных белковых и углеводных добавок, загустителей, а также обнаружение ДНК растительного и животного происхождения.

Брянская межобластная ветеринарная лаборатория проводит гистологические и молекулярно-биологические исследования (ПЦР) с целью выявления фальсификации мясной продукции. Методом ПЦР определяется видовая принадлежность мясных и растительных ингредиентов. Использование гистологического метода позволяет идентифицировать состав мясопродуктов, оценить количество мышечной, жировой и соединительной ткани, а также даёт возможность установить природу и примененную технологическую форму растительного ингредиента.