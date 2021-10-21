Фото: Международный аэропорт "Брянск", vk.com.

Брянцам обещают прямые перелеты в Хургаду и Шарм – эль – Шейх. Об этом сообщают в соцсети ВКонтакте в группе Международный аэропорт Брянск. В Росавиации 20 октября опубликовали соответствующий приказ.

Согласно документа, из областного центра можно будет вылететь Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Перелеты будет осуществлять авиакомпания ИРАЭРО. Ей дали допуски.

- Это не означает немедленного начала полетов, предупреждают в группе . - Отслеживайте информацию на тематических ресурсах.

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