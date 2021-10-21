Брянец в пьяной ссоре сломал нос брату

В брянской Жуковке местный житель в пьяной ссоре сломал нос брату. 54-лентего мужчину осудили по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 7 февраля пьяный осужденный около десяти часов вечера после ссоры избил своего родного брата. Потерпевший получил вред здоровью средней тяжести: травмы, в том числе перелом носа.

В суде подсудимый свою вину не признал.

- Мужчину приговорили к восьми месяцам ограничения свободы, - сообщают в надзорном ведомстве. - Приговор вступил в законную силу.

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