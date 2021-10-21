ВТБ: спрос на беззалоговые автокредиты вырос в 1,5 раза

Фото: ВТБ.

Клиенты ВТБ увеличили спрос на автокредиты без залога после запуска сервиса онлайн-заявки. В сравнении с первой половиной сентября число заявок за две недели октября по продукту в целом выросло в 1,5 раза, до 5,2 тысячи. Общий объем средств, выданных в рамках программы с начала года, достиг 2,7 млрд рублей.

Новый сервис ВТБ запустил в конце сентября. Ранее он был доступен пользователям устройств на платформе iOS. С сегодняшнего дня банк масштабирует его и для Android.

За первые две недели работы сервиса пользователи iOS-устройств оформили около 1 тысячи заявок на автокредиты без залога.

В топ-5 регионов по объему продаж входят Республика Башкортостан (222 млн руб.), Московский регион (185 млн), Саратовская область (148 млн), Краснодарский край (96 млн), Республика Татарстан (92 млн). Средний чек по кредитам составляет 522 тысячи рублей.

«В текущих условиях рынка спрос клиентов все больше смещается в сторону подержанных машин. Беззалоговые кредиты позволяют быстро приобрести транспорт и сразу оформить его в собственность. ВТБ в рамках стратегии обеспечивает 100% цифровую доступность своей продуктовой линейки. Учитывая, что скорость и минимальное число документов особенно важны при покупках авто с пробегом, мы сделаем возможным получение беззалогового кредита без единого визита в банк. Клиенты смогут подписать договор в мобильном приложении и сразу получить деньги на счет», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев.

Для оформления заявки пользователю ВТБ Онлайн необходимо перейти на вкладку «Продукты и услуги» и выбрать раздел «Автокредит». Часть данных клиента заполняется банком, в результате чего анкета оформляется в два раза быстрее, и заемщик может получить одобрение за несколько минут. Все расчеты выполняются на кредитном калькуляторе с автоматическим формированием ставки и размера кредита.

В рамках программы беззалогового автокредитования ВТБ клиент может приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. Преимуществом программы является отсутствие требований к первоначальному взносу и приобретаемому транспортному средству.

Минимальная ставка по беззалоговому кредиту составляет 5,5% при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 1 п.п. за подачу онлайн-заявки. Сумма кредита без подтверждения дохода и занятости составляет до 1 млн рублей. Клиентам доступны специальные виды страховых автоуслуг. Оформление полиса КАСКО необязательно. Подать заявку по новой программе также можно на сайте банка.

Лицензия №1000.