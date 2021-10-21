В Брянске потребовали оснастить троллейбусы системой ГЛОНАСС. Прокуратура провела проверку, сообщают в надзорном ведомстве.

Установили, что Брянское троллейбусные управление ежедневно выпускает на линию машины с неисправными штангоуловителями. Кроме того, в них нет спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Директору предприятия в июле этого года вносили представление с требованием устранить нарушения. Но никаких мер не приняли.

- Прокуратура подала иск в суд и потребовала обязать Брянскую городскую администрации и троллейбусное управление оборудовать троллейбусы в соответствии с требованиями законодательства, - говорят пресс-службе прокуратуры по Брянской области.

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