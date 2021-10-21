Бывшего руководителя Брянскстата Надежду Муратову оштрафовали на 70 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

В октябре-декабре 2020 года женщина на основании письменных указаний должностного лица премировала ряд работников учреждения. После чего она вынудила вернуть часть из полученных денежных средств, чтобы распорядиться ими по собственному учреждению.

- В июле суд признал руководителя Брянскстата виновной, - говорят в УФСБ - С учетом раскаяния ей назначили наказание – штраф в размере 70 тысяч рублей.

12 октября судебная коллегия Брянского областного суда оставила после рассмотрения апелляционной жалобы оставила без изменений приговор Советского районного суда Брянска.

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