ВТБ Капитал Управление активами получили высокий ESG-рейтинг от НРА

Фото: ВТБ.

ВТБ Капитал Управление активами получили от Национального Рейтингового Агентства (НРА) некредитный ESG-рейтинг на уровне «A2.esg» за высокую степень интеграции повестки ESG в свою деятельность и качество соблюдения соответствующих практик.

Активное и последовательное включение ESG-принципов в процесс принятия инвестиционных решений в соответствии с международными и национальными стандартами в области устойчивого развития обеспечили ВТБ Капитал Управления активами высокий ESG-рейтинг от НРА.

В апреле 2021 года управляющая компания утвердила Политику ответственного инвестирования, соблюдение принципов которой предполагает в том числе исключение инвестиций в компании с недопустимыми ESG-рисками. Осенью текущего года ВТБ Капитал Управление активами первой среди российских управляющих компаний присоединилась к глобальной инициативе «Принципов ответственного инвестирования» (Principles for Responsible Investment, PRI), вступив в Международную ассоциацию PRI.

Эксперты НРА положительно оценили значительную долю низкоуглеродных активов под управлением ВТБ Капитал Управление активами. На момент оценки она составила 66% от совокупного инвестиционного портфеля.

Рейтинговое агентство при оценке ВТБ Капитал Управление активами учло созданные управляющей компанией продукты в области ответственного инвестирования.

В мае 2020 года ВТБ Капитал Управлением активами первыми в России запустили фонды ответственного инвестирования, при управлении активами которых оцениваются не только финансовые показатели, но и ESG-рейтинг компании. Также в 2020 году управляющая компания стала направлять на благотворительность 20% от вознаграждения за управление рядом паевых фондов, внедрив продукт «ПИФ с функцией встроенной благотворительности». Летом текущего года в сервисе робота-советника мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции стала доступна ESG-стратегия, а в сентябре клиентам был предложен новый биржевой ПИФ с ESG-стратегией инвестирования в акции российских компаний с лучшими показателями в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Агентство подчеркнуло лидерство ВТБ Капитал Управление активами на рынке услуг доверительного управления эндаумент-фондами: под управлением компании находится крупнейший пул российских эндаументов страны, объемом более 11 млрд рублей, в области образования, культуры и искусства, науки, непрофессионального спорта и других важных сфер развития общества.

НРА отметило высокий уровень стандартов предоставляемых управляющей компанией продуктов и услуг, а также ее сервиса и ответственности.

Эксперты НРА приняли во внимание реализацию ВТБ Капитал Управление активами ряда практических мер по управлению собственным воздействием на окружающую среду (радикальное сокращение потребления бумажных носителей и внедрение энергосберегающих технологий, оптимизация утилизации отходов), а также развитый уровень практик трудовых отношений (обеспечение комфортных условий труда, профессиональное развитие и обучение, социальные льготы, равные возможности для карьерного роста) и корпоративного управления компании (информационная открытость и прозрачность деятельности).

Ключевые направления устойчивого развития ВТБ Капитал Управлением активами находятся в ведении топ-менеджмента. Ответственное инвестирование является одной из основных целей, заложенных в разрабатываемую стратегию устойчивого развития группы ВТБ.

«Принципы ESG – это ориентиры для цивилизованного ведения бизнеса, которым мы следуем уже не первый год. Присвоение ВТБ Капитал Управление активами высокого ESG-рейтинга от НРА является для нас важным этапом на пути внедрения принципов ответственного инвестирования во все наши рабочие процессы. Уверены, что применение ESG-практик в инвестировании не только создает дополнительный доход для наших клиентов, но и формирует для нас и наших детей лучшее будущее», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

ВТБ Капитал Управление активами обладает одной из самых широких линеек финансовых продуктов на рынке: под управлением компании находятся 14 ЗПИФов, в том числе венчурные фонды, фонды недвижимости, фонды долгосрочных прямых инвестиций, хедж-фонды и фонды прямых инвестиций, а также 35 открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов. Объем активов под управлением на 30 сентября 2021 года составил 1,4 трлн руб.

Лицензия №1000.