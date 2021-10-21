В Брянске пенсионерка на иномарке сбила 45-летнюю женщину. ДТП произошло 20 октября в 19.00 на улице Транспортной. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

74-летняя автомобилистка за рулем «Мерседес - Бенц» ехала со стороны улицы Котовского в сторону улицы Чехова. Она сбила 46-летнюю женщину, которая шла справа по краю проезжей части в попутном направлении движения автомобиля.

- В ДТП пострадавшая получила сотрясение головного мозга, ушиб правого плеча, ушиб мягких тканей головы, - говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили домой. Установили, что женщина-пешеход передвигалась по дороге без световозвращающих элементов.

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