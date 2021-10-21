В Брянске бывшую сотрудницу 1ХВЕТ отправили на три года в колонию. 40-летнюю женщину обвинили в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что с октября 2014 года по май 2019 года она и иные лица, уголовное дело в отношении которых выделили в отдельное производство, организовали на территории Российской Федерации проведение азартных игр с использованием сети «Интернет». Обвиняемую вовлекли в игорный бизнес в качестве управляющей. Он принимала от игроков деньги в качестве ставок. Денежные средства после переводила на виртуальные счета в их личных кабинетах. Злоумышленники получили доход больше 63 миллиардов рублей.

- Виновную приговорили к трем годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима. Кроме того, ей придется заплатить штраф 800 тысяч рублей. Подсудимой дали отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

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