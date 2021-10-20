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Общество20 октября 2021 18:05

В брянской больнице врач накричала на онкобольного и отказалась его принимать

Карточку пациента не нашли в регистратуре
Надежда ПЕТРУНИНА
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В брянской поликлинике №5 врач накричала на онкобольного и отказала ему в приеме. На это жительница города пожаловалась на портале медицинских услуг.

Ее больного онкологией родственника записали к терапевту через регистратуру. Но карточку пациента не нашли, и врач не стала его принимать.

- При этом еще и накричала, хотя вся информация о пациенте есть в компьютере и новую карту (которую заводили не раз) тоже отказались заводить», - возмущается горожанка.

Женщина сообщила, что ее родственник уже больше месяца ходит к докторам. Ему ни разу не отказали ни в помощи, ни в лечении. Пожаловавшаяся горожанка просит руководителей поликлиники обратить внимание на ситуацию и принять меры.

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