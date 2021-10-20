ВТБ перешел на электронный формат работы с оценщиками залогового имущества

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Совершенствуя клиентский путь, ВТБ одним из первых российских банков реализовал возможность взаимодействия с независимыми оценочными организациями в электронном формате.

В соответствии с процедурами кредитования клиентов крупного и среднего корпоративного бизнеса в банк ежегодно поступает порядка 1500 отчетов независимых оценщиков, что в среднем составляет около 225 тысяч бумажных страниц в год. Банк реализовал возможность предоставления клиентами отчетов об оценке стоимости залогов в формате электронного документа в соответствии с требованиями законодательства. Отчеты подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) оценщика, которая проверяется банком на ее легитимность, после чего отчет принимается в работу.

Член правления Максим Кондратенко подчеркнул: «Переход на безбумажный документооборот – это одна из важнейших целей нашей стратегии по цифровой трансформации бизнеса. Кроме того, эта инициатива также легла и в основу нашей ESG-платформы, о создании которой мы объявили на прошлой неделе. Нововведение существенно сокращает трудозатраты на обработку отчетов об оценке залогового имущества – процедура обработки и получения информации станет в 3 раза быстрее, а количество возможных операционных ошибок будет минимизировано. Для клиентов модернизация процесса будет означать сокращение их совокупных издержек до 15 млн рублей в год. Заботясь о наших клиентах, мы сохраняем их бизнес-активность и выводим ее на новый уровень».

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