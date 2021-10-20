В прошлом году СШОР получила грант - 4 миллиона рублей . Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на поддержку спортивных школ выделили больше 47 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. На эти деньги для воспитанников и тренеров купили комплекты спортивной одежды, мячи, судейское оборудование, контрольно-измерительные приборы, средства защиты спортивных залов, беговые дорожки, игровые покрытия, игровые сетки, форму для тренировок, выступлений и многое другое. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Так, приобрели площадку для спортшколы олимпийского резерва «Сталь». Комплекс силовых тренажеров разместили у стен здания в начале лета. Здесь открыли два отделения - дзюдо и тяжелая атлетика. В общей сложности здесь занимаются около 360 человек, из которых 10 - члены сборной команды России по тяжелой атлетике, двое - сборной команды РФ по дзюдо.

В прошлом году СШОР получила грант - 4 миллиона рублей по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Из этих средств 1,8 миллиона направили на приобретение спорткомплекса, остальные - на покупку татами, борцовок, ремней, стоек для штангового оборудования. В этом году «Сталь» получила еще 800 тысяч рублей на кимоно, татами, сопутствующее снаряжение — как учебное заведение, добивающееся значительных результатов в подготовке спортсменов.

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