В Брянской области 21 октября ожидают сильный ветер. Он подует в юго-западном направление с порывами 18 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Температура воздуха днем составит от плюс 13 до плюс 18 градусов, ночью – от плюс 2 до плюс 7 градусов. Такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Возможны нарушения в работе электроснабжения, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций (широкоформатных рекламных щитов) и повреждение крыш зданий, падение деревьев.

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать необходимые меры безопасности.

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