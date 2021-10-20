Качество и безопасность зерна урожая 2021 года

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

Зерно является национальным достоянием и мощным фактором обеспечения продовольственной и экономической безопасности страны. За последние годы в Брянской области зерновая отрасль стала одной из важнейших. С каждым годом увеличиваются площади посевов сельскохозяйственных культур, растет урожайность и валовой сбор.

Оценка качества зерна нормирована стандартами. Для характеристики качества применяется ряд показателей (общие, относящиеся к зерну всех культур; специальные (целевые), применяемые для зерна отдельных культур), и показатели безопасности.

К общим показателям качества относятся обязательные, определяемые в любой партии зерна всех культур: органолептические признаки (внешний вид, цвет, запах, вкус), зараженность вредителями, влажность и засоренность.

К специальным, или целевым, относятся показатели качества, характеризующие технологические (потребительские) свойства зерна. В эту группу входят стекловидность (пшеница, рис), натура (пшеница, рожь, ячмень, овес), число падения (пшеница, рожь), количество и качество сырой клейковины (пшеница), пленчатость и выход чистого ядра (крупяные культуры), жизнеспособность (ячмень пивоваренный). У пшеницы определяют также содержание мелких, морозобойных зерен и зерен, поврежденных клопом-черепашкой.

К показателям безопасности относят содержание токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов, вредных примесей и радионуклидов, а также генетически модифицированных организмов.

«Все показатели по определению безопасности, изложенные в Техническом регламенте ТР ТС 015/2011 и внедрены в нашей лаборатории. Помимо национальной аккредитации, испытательная лаборатория с 2013 года аккредитована в международной системе аккредитации – DakkS (сертификат об аккредитации № D-PL-18352-01-00) и имеет гибкую область аккредитации», - поясняет начальник Испытательного центра ФГБУ «Брянская МВЛ» Александр Андоралов.

Зерно – это стратегический продукт и заключения специалистов ФГБУ «Брянская МВЛ» помогают определить продовольственные ресурсы области, дать ответы на интересующие вопросы, а именно: сколько получено хлебопекарной пшеницы, а сколько фуражной, что можно продать, а что необходимо заложить на хранение?

За сезон заготовки 2021 года в ФГБУ «Брянская МВЛ» поступило более 750 проб зерновых культур на продовольственные цели, проведено более 4200 исследований для определения качества и безопасности (пшеница, рожь, ячмень, овес и др.). Испытано более 250 проб зерна на кормовые цели, по которым проведено 1800 исследований. Согласно результатам лабораторных исследований, в пшенице 3-го класса содержание белка составило от 13,5 до 16,5%, количество сырой клейковины колеблется от 22,8 до 29%, число падения от 180 до 400 секунд, стекловидность – 40-53%.

«В текущем году наблюдается улучшение качественных характеристик зерна пшеницы. Если брать такой показатель, как белок, то в этом году это самый высокий показатель за последние пять лет. Пшеницы с белком 10,5% и ниже, соответствующей 4 классу, практически нет, в пшенице 3 класса этот показатель в среднем составил 13,5%, белок соответствует 1 классу, но так как не все показатели входят в параметры 1-2 классов по ГОСТу, то зерно переводится в класс ниже», - разъяснила начальник лаборатории экспертизы зерна и семян ФГБУ «Брянская МВЛ» Венера Умеренкова.

Брянская межобластная ветеринарная лаборатория проводит работы по подтверждению соответствия качества зерна и продуктов его переработки установленным требованиям, включая проведение испытаний с оформлением результатов испытаний и выдачу сертификатов качества.