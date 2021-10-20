Жительница Брянска зарезала 45-летнего мужчину

Жительницу Брянска приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за убийство мужчины. Отбывать наказание 36-летняя женщина будет в исправительной колонии общего режима, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

31 марта в микрорайоне Автозаводец Бежицкого района женщина нанесла 45-летнему мужчине два удара ножом. Этим она причинила его здоровью тяжкий вред. В скором времени пострадавший умер от обильной кровопотери. Фигурантка вину не признала.

- Суд с учетом единодушного вердикта присяжных приговорил виновную к пяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания с исправительной колонии общего режима, - говорят в надзорном ведомстве. - Приговор суда в законную силу не вступил.

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