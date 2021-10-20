Брянца отправили на 9 лет в колонию за смертельное ДТП. В июне этого года 40 - летний житель Выгоничского района сел за руль машины под действием наркотиков. Он ехал по селу Полужье, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Мужчина выехал за пределы проезжей части. Двигаясь по правой обочине дороги, он сбил двух женщин. Они шли попутно. Одна из пострадавших умерла на месте ДТП, а другая – через несколько дней в больнице.

- Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Также его на два года лишили водительских прав. Приговор суда в законную силу не вступил.

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