В Брянске на Ульянова иномарка сбила 46-летнюю женщину

Во вторник, 19 октября, в Бежицком районе Брянска иномарка сбила женщину на пешеходном переходе. Пострадавшей - 46 лет, ее госпитализировали, сообщают в УГИБДД по региону.

Наезд произошел около десяти часов вечера на улице Ульянова.

По предварительной информации, наезд на горожанку допустил 40-летний водитель автомобиля «Опель Зафира». Он ехал со стороны улицы 22-го Съезда КПСС в сторону улицы Комсомольской. Пешеход, в свою очередь, переходила дорогу справа налево по ходу движения иномарки. Женщину с переломом ноги госпитализировали.

- Установлено, что пешеход передвигалась по проезжей части без световозвращающих элементов, - говорят в Госавтоинспекции. - Кроме того, при проверке водителя по СПО «Паутина» выяснилось три нарушения правил применения ремней безопасности.

Кстати, для брянских дорог это единственное ДТП с пострадавшими за вторник, 19-е.

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