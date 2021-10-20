В Брянской области установили новый ковид-рекорд - 369 заболевших за сутки

В Брянской области установили новый коронавирусный рекорд. За сутки здесь «Ковид-19» диагностировали 369 жителям. Такова официальная статистическая информация регионального оперштаба от 20 октября.

Ранее максимальным числом заболевших за сутки являлось 357. Столько инфицированных выявили в регионе 18 октября.

На 20-е число всех заболевших коронавирусом в регионе – 71428. Из них 64903 пациента – или 90,9 процента – уже победили инфекцию. Их повторные тесты на инфекцию оказались отрицательными.

За сутки в регионе от коронавируса умерли 15 человек. А в гослабораториях выполнили 5771 ПЦР-тест.

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