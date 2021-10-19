В Брянске на стадионе «Камвольщик» делают основу для футбольного поля

Стадион «Камвольщик» находится на улице 50-й Армии. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на капитально ремонтируемом стадионе «Камвольщик» формируют основание будущего футбольного поля. Здесь уже демонтировали старое оборудование и с площадки сняли грунт. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В этом году на реконструкцию объекта выделили из бюджета 43 миллиона рублей. Подрядчик начал работу в сентябре. Ремонт стадиона пройдет в два этапа. На первом - подготовят основание для нового футбольного поля и для беговых дорожек. Установят ограждение, трибуны, а также модульные помещения, где разместятся раздевалки.

Второй этап проведут в следующем году. В его рамках на стадионе сделают профессиональное футбольное поле с искусственным покрытием, а также уложат резиновое покрытие на дорожках.

Стадион «Камвольщик» находится на улице 50-й Армии. Его построили в 1958 году. С тех пор здесь не проводили ремонта. Однако играть в футбол здесь продолжали как профессиональные, так и любительские команды. Кроме того, площадку использовали для сдачи нормативов ГТО. За порядком на стадионе следили сотрудники спорткомбината «Спартак».

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