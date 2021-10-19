Осужденному за инсценировку ДТП брянцу не смягчили приговор

Осужденный за мошенничество в сфере страхования брянец попытался смягчить вынесенный ему приговор. Однако в Клинцах приговор Бежицкого райсуда Брянска оставили без изменения. Основная на то причина - виновный не возместил причиненный своими действиями ущерб, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры 19 октября.

Мужчину осудили в октябре прошлого года. Тогда доказали, что фигурант уголовного дела совместно с подельниками намеренно совершал ДТП либо их инсценировал. Впоследствии он обращался в страховые компании, у которых нет представительств в Брянской области, и получал страховые возмещения.

Решением суда злоумышленника приговорили к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей.

- Клинцовский городской суд отказал в удовлетворении поступившего ходатайства, основываясь на том, что осужденный не предпринимал достаточные меры к возмещению причиненного преступлением ущерба, - уточняют в пресс-службе облпрокуратуры.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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