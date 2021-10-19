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Общество19 октября 2021 17:23

В Брянске ужесточат масочный режим в общественном транспорте

Продолжат рейды по выявлению безмасочников на объектах торговли
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Такое решение принял 18 октября губернатор Александр Богомаз на совещании со своими заместителями.

Глава региона поручил департаменту промышленности, транспорта и связи Брянской области ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в троллейбусах, автобусах, маршрутных такси.

Также продолжат рейды по выявлению нарушителей масочного режима на объектах торговли, предприятиях сферы услуг.

- В Брянской области продолжается прививочная кампания от гриппа и коронавирусной инфекции, - говорят в пресс-службе регионального правительства. - По данным на 18 октября, 403 666 жителей региона уже сделали прививку от коронавируса.

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