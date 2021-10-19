Брянцу грозит штраф за оскорбление депутата в соцсетях

До 10 тысяч рублей штрафа грозит жителю Брянской области, который оскорбил депутата в социальных сетях. Уголовное дело уже передали мировому судье для рассмотрения, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры 19 октября.

С заявлением в прокуратуру Навлинского района обратился сам депутат. Народный избранник заявил, что его в неприличной форме оскорбили в одной из социальных сетей.

Прокурорская проверка эту информацию подтвердила.

В итоге нарушителя привлекли к административной ответственности. Дело завели по статье «Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». Им оказался житель поселка Алексеевка Навлинского района.

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