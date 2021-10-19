За сбыт марихуаны жителя Почепского района осудили на 4 года

Четыре года проведет в неволе житель Почепского района, который попался на сбыте марихуаны. Отбывать срок виновный будет в колонии строгого режима, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры 19 октября.

Приговор по делу вынес Почепский районный суд.

Доказали, что в апреле прошлого года мужчина продал за 3000 рублей марихуану весом более 29 граммов. Преступление выявила так называемая «контрольная закупка».

- Приговор суда пока не вступил в законную силу, - добавляют в надзорном ведомстве.

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