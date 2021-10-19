Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод».
АО «Клинцовский автокрановый завод»
приглашает на работу:
1 Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата до 73000
руб. Ученик электросварщика.
2 Штамповщик з/плата до 52000 руб.
3 Грузчик-стропальщик з/плата 26000 руб.
4 Машинист мостового крана з/плата 27000 руб.
5 Токарь з/плата до 80000 руб.
6 Сверловщик з/плата до 64000 руб.
7 Фрезеровщик з/плата до 73000 руб.
8 Мастер производственного участка з/плата 31000 руб.
9 Слесарь-ремонтник з/плата от 38000 до 43000 руб.
10.Слесарь механосборочных работ з/плата от 67000 руб.
11.Слесарь-инструментальщик з/плата 32000 руб.
12.Слесарь-электромонтажник з/плата до 63000 руб.
13.Технолог по металлопокрытиям з/плата от 30000 до 40000 руб.
14.Инженер-программист 1С з/плата от 35000 до 45000 руб.
Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе
типовых конфигураций 1С.
15.Главный технолог з/плата от 65 тыс. до 85 тыс. руб.
Требование: высшее техническое образование, стаж работы на инженерно-
технических должностях не менее 5 лет.
Гарантируется:
Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;
Ежедневно ждем Вас для устройства на работу
с 8-00 до 11-30
Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел.8(48336) 4-45-87.
Реклама.