Попавшемуся в Брянске на наркозакладках узбеку грозит до 20 лет колонии

До 20 лет колонии грозит гражданину Узбекистана, который попался в Брянске на наркотических закладках. Дело передали для рассмотрения в суд, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры 19 октября.

Фигуранту уголовного дела о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере 31 год. Его задержали в Брянске в июне этого года.

- По версии следствия, обвиняемый получил для дальнейшего сбыта партию синтетического наркотика общей массой около 80 граммов, - рассказывают в надзорном ведомстве. - 1 июня он попытался сбыть их в Советском районе. «Закладки» делал в различных местах.

В поимке предполагаемого преступника участвовали сотрудники УФСБ.

По существу уголовное дело рассмотрит Советский райсуд города.

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