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Общество19 октября 2021 16:18

В Брянской области продлили обязательную ковид-вакцинацию

Теперь первый укол нужно сделать до 15 ноября
Анна ЛЕВКИНА
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Сроки проведения профилактических прививок изменили в связи с ростом заболеваемости «Ковид-19» и сложной эпидемиологической ситуацией в регионе.

Сроки проведения профилактических прививок изменили в связи с ростом заболеваемости «Ковид-19» и сложной эпидемиологической ситуацией в регионе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обязательную ковид-вакцинацию в Брянской области продлили на полтора месяца. Теперь, согласно постановлению главного санитарного врача, уколоться первым препаратом вакцины следует до 15 ноября. Такую информацию обнародовал региональный оперативный штаб.

Сроки проведения профилактических прививок изменили в связи с ростом заболеваемости «Ковид-19» и сложной эпидемиологической ситуацией в регионе.

Так, по новым правилам, первый укол брянцам следует сделать до 15 ноября, второй - до 15 декабря. Ранее даты были другими: до 1 октября и 15 ноября соответственно.

В регионе вакцинировать планируют не меньше 80 процентов от общей численности работников и сотрудников, попадающих под обязательную вакцинацию от коронавируса. В расчет идут ранее вакцинированные, а также те, кто переболел ковидом более шести месяцев назад.

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