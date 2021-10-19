В Брянской области прививку от коронавируса сделали 406 703 жителя. Об этом 19 октября сообщают в региональном оперативном штабе.

- Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг, по телефону или при личном посещении выбранного медучреждения, - говорят в оперштабе. – Действуют мобильные пункты. Инъекции от коронавируса также делают в ТРЦ «АЭРОПАРК» и «БУМ-сити».

По последним данным, на Брянщину завезли 1 560 доз вакцины «КовиВак». Прививочная кампания в регионе продолжается.

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