В учебном центре ФГБУ «Брянская МВЛ» прошли обучение сотрудники молокоперерабатывающих предприятий

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ»

На прошлой неделе сотрудники производственных лабораторий предприятий Брянской и Смоленской областей, занимающихся производством молока и молочной продукции, прошли обучение в учебном центре ФГБУ «Брянская МВЛ» по теме «Микробиологическое исследование молока и молочной продукции».

В ходе обучения были рассмотрены вопросы подготовки проб к микробиолоническому анализу, количественного учета микроорганизмов КМАФАнМ, обнаружения бактерий группы кишечных палочек (колиформ), стафилококков, выявление патогенных микроорганизмов в молоке и молочной продукции, обеспечения качества приготовления питательных сред, организации и проведения внутрилабораторного контроля.

Все участники по итогам обучения прошли тестирование с целью оценки качества усвоенного материала. Результаты тестирования показали, что основной объем материала обучающимися освоен полностью. Остается полученные знания применить на практике в условиях производственной деятельности.

По окончании обучения участникам были выданы удостоверения о повышении квалификации.

План проведения курсов повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования на 2021 год можно посмотреть в разделе «учебный центр» официального сайта ФГБУ «Брянская МВЛ», получить подробную информацию и оставить заявку на обучение — по адресу электронной почты: uc@bmvl.ru.