Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 74-летнего Василия Кучу. Мужчина пропал в поселке гоордского типа Красная гора. С 13 октября его метонахождение неизвестно, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. На нем была одета зеленая камуфлированная куртка, черные спортивные штаны, черные тапки, зеленая кепка.

Всех, кто что-то знает о местенахождения Василия Петровича, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52.

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