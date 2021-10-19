фото: ГТРК "Брянск".

В брянском Почепе перезахоронили останки 16 красноармейцев и 8 местных жителей. Церемония прошла 19 октября у воинского мемориала. Предполагают, что жители во время войны были подпольщиками. В мероприятии участвовала племянница одного из героев, сообщает ГТРК «Брянск».

Останки большинства бойцов обнаружили участники поисковых отрядов «Вятичи» и «Поиск-Почеп» у населенного пункта Речица. Солдаты пали в 1941 году.

Поисковики обнаружили рядом с их телами восемь медальонов. Но прочесть надпись удалось на одном. Он принадлежал Василию Михайловичу Воробьеву.

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