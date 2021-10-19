ТМХ отправил два грузовых тепловоза Навоийскому ГМК

Фото: БМЗ.

Брянск, 19 октября 2021 г Трансмашхолдинг отправил в Узбекистан два магистральных грузовых тепловоза 2ТЭ25КМ, изготовленных на Брянском машиностроительном заводе (АО УК «БМЗ», входит в состав АО «Трансмашхолдинг»); локомотивы предназначены для работы на Навоийском горно-металлургическом комбинате. Об этом сообщили в Дирекции по внешим связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Контракт на поставку тепловозов был заключёнв первой половине 2021 года.

На Навоийском горно-металлургическом комбинате успешно работают четыре локомотива серии 2ТЭ25КМ, построенные на БМЗ в 2019-2020 гг. Высокие тяговые свойства тепловозов способны обеспечивать вождение поездов массой свыше 6000 тон. Это позволило комбинату повысить объёмы перевозок горных пород и существенно сократить средние сроки доставки грузов.

Для локомотивных бригад в тепловозе 2ТЭ25КМ созданы комфортные условия труда, предусмотрено поддержание оптимального микроклимата в кабине машиниста при любых температурных условиях.

Магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ – наиболее современные в своем классе отечественные локомотивы. Они выпускаются на БМЗ с 2015 года, и за это время хорошо себя зарекомендовали на сети «Российских железных дорог», на крупных промышленных предприятиях России, ближнего и дальнего зарубежья. Помимо Навоийского ГМК, машины работают в парке крупного частного перевозчика – компании «БалтТрансСервис», эксплуатируются на Улан-Баторской железной дороге в Монголии, Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии, в парке компании «Норникель» на севере Красноярского края, на Шубаркольском разрезе и Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении в Казахстане.