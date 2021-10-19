В Брянске поймали шесть нарушителей комендантского часа

В Советском районе Брянска выявили шесть несовершеннолетних в возрасте 15–16 лет, которые находились на улице после 22.00 без сопровождения родителей. Провели рейд 15 октября, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В нем участвовали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и защиты их прав Брянской городской администрации, городского управления образования, комитета по физической культуре и спорту, инспектор отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Брянску.

Обследовали территории, прилегающие к учреждениям образования и культуры, скверы и парки. Кроме того провели проверки в компьютерных клубах и в кафе.

- Подростков передали родителям, и с теми, и с другими была проведена профилактическая беседа, - говорят в мэрии города. - В частности, им рассказали, что за нарушение «комендантского часа» предусмотрена административная ответственность.

В Брянской городской администрации напоминают, что с 1 сентября по 31 мая дети, не достигшие 18-летнего возраста, не могут находиться на улице без сопровождения родителей или законных представителей с 22.00 до 05.00. В летнее время ограничения действуют с 23.00 до 05.00.

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