Брянца осудили условно за экстремизм в соцсети. Он оставил комментарий, который призывал к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по религиозному признаку. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Жителя региона признали виновным в октябре.

- Экстремисту назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 1 год, - говорят в правоохранительном ведомстве. - А также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.

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