Ночной Брянск сфотографировали с борта МКС

Брянск расположен в левой нижней четверти кадра. Фото: Томас Песке.
Ночной Брянск запечатлели на фото с международной космической станции (МКС). Снимок астронавта Тома Песке опубликовали 19 октября в соцсети ВКонтакте в одной из групп.
Брянск расположен в левой нижней четверти кадра. Зеленое свечение - это полярные сияния.
- Кроме Брянской области на снимке видны огни Москвы, Орла, Калуги и Тулы, -пишет автор публикации.
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