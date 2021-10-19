Ночной Брянск сфотографировали с борта МКС

Брянск расположен в левой нижней четверти кадра. Фото: Томас Песке.

Ночной Брянск запечатлели на фото с международной космической станции (МКС). Снимок астронавта Тома Песке опубликовали 19 октября в соцсети ВКонтакте в одной из групп.

Брянск расположен в левой нижней четверти кадра. Зеленое свечение - это полярные сияния.

- Кроме Брянской области на снимке видны огни Москвы, Орла, Калуги и Тулы, -пишет автор публикации.

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