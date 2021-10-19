В Брянской области от коронавируса за сутки умерло 14 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 1674 пациентов, сообщают 19 октября в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа ковид-19 подтвердили у 357 человек. Сумели побороть заболевание 230 пациентов. Медики выполнили 2313 исследований на выявление инфекции. Брянскую статистику ковид-положительных пополнили 2 иногородних пациента. Их общее количество – 109 человек.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 71095 человек. Выздоровели 64603 брянца. Общее число ПЦР-тестов составило 880880.

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