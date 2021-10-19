Брянец из чувства превосходства избил гостей на свадьбе

В Климовском районе житель Сельцо избил двух гостей на свадьбе. 44-летний мужчина в селе Саковичи в кафе находился среди приглашенных, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, обвиняемый решил продемонстрировать свое превосходство и силу. Он избил двух ранее незнакомых ему гостей. Потерпевшие получили сильные травмы лица.

-На гостя завели уголовное дело и передали материалы в суд для рассмотрения, - сообщают в пресс-службе надзорного ведомства. – Брянцу грозит до 12 лет лишения свободы.

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