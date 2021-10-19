В Карачевском районе поймали двух похитителей металла

На подозреваемых завели уголовное дело по статье «Кража». Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Карачевском районе с территории сельскохозяйственной организации злоумышленники вывезли металлические изделия общей стоимостью 140 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские остановили автомобиль с похищенным. За рулем машины быдл 34-лентий местный житель. Мужчина признался, что к преступлению подготовился заранее. Он объезжал район, выясняя, где можно раздобыть металлические изделия. Ему помогал в краже 25-лентий знакомый.

- На подозреваемых завели уголовное дело по статье «Кража», – говорят в правоохранительном ведомстве. – Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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