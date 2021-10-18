В Брянском районе пенсионер на иномарке сбил на перекрестке мопедиста

Фото: УЦГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе пенсионер на иномарке сбил на перекрестке велосипедиста. ДТП произошло 17 октября около 12.40 на 40 километре дороги Северо-западный обход Брянска. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 67-летний водитель автомобиля «Опель» ехал со стороны Сельцо, поворачивая налево в сторону Дятькова. Проезжая нерегулируемый перекресток, он не уступил дорогу и врезался в мопед. Им управлял 27-летний водитель.

- В ДТП моделист получил перелом основания черепа, кровоизлияние в головной мозг, скопление крови в придаточной пазухе носа, вывих левого тазобедренного сустава, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали.

Для установления состояния опьянения у водителя мопеда произвели забор биологических объектов. В момент автоаварии мопедист был без мотошлема и защитной экипировки. Также у него не было и водительского удостоверения. Молодого человека и раньше привлекали к административной ответственности за отказ от освидетельствования на состояние опьянения.

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